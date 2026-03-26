3月25日、福島県が県の公式サイトを更新。TOKIOが行っていた復興支援活動について、元メンバーの城島茂と松岡昌宏から継続の申し込みがあったことを公表した。「TOKIO課」に変わる名称をつける予定はなし国分太一の無期限活動発表を受け、昨年6月25日でグループの解散を発表したTOKIO。同日、福島県は「TOKIO解散後も変わらず福島県を応援していただきたい、力を貸していただきたいと考えている」という考え方を公表していた。