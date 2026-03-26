エミー賞を席巻した世界的ヒットドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』のシーズン2に、久木原李成、佐藤玲、西田聖志郎、小市慢太郎、山口貴史ら5人の出演が24日、明らかになった。シーズン2はディズニープラスで独占配信される予定。【画像】『SHOGUN 将軍』シーズン2に到着する出演本作は、ジェームズ・クラベルのベストセラー小説を原作に、レイチェル・コンドウとジャスティン・マークスがテレビシリーズとして創作。FXプロダクシ