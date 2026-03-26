ハワード株式会社は、2026年3月22日（日）に、渋谷神南のコワーキングサロン「SLOTH」にて、ロサンゼルスを拠点とするアーティスト、Philip Lumbang（フィリップ・ランバン）が主催するカルチャーイベント「Philip Lumbang JAM（フィリップ・ランバン・ジャム）」を開催した。本イベントは、ブランドコンセプトである「INTERCULTURE（異なる文化の交差）」を体現し、ヒップホップの五大要素（DJ、MC、BREAKIN’、GRAFFITI、KNOWLED