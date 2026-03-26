渋谷がヒップホップの聖地へ。LA発ストリートブランド「Philip Lumbang」が、ヒップホップの五大要素を体現したカルチャーフェスを開催

ハワード株式会社は、2026年3月22日（日）に、渋谷神南のコワーキングサロン「SLOTH」にて、ロサンゼルスを拠点とするアーティスト、Philip Lumbang（フィリップ・ランバン）が主催するカルチャーイベント「Philip Lumbang JAM（フィリップ・ランバン・ジャム）」を開催した。

本イベントは、ブランドコンセプトである「INTERCULTURE（異なる文化の交差）」を体現し、ヒップホップの五大要素（DJ、MC、BREAKIN’、GRAFFITI、KNOWLEDGE）を1日で体感できる没入型フェスティバルとして実施された。

■次世代のスターが誕生！ 1VS1 BREAKIN BATTLE「ZERO BOX」

日中のメインコンテンツとして、世界で活躍するブレイクダンスチーム「FOUND NATION（ファウンドネーション）」が手掛けるBBOY JAM「ZERO BOX」を開催 。激戦の末、優勝を勝ち取ったJon Lemon（ジョンレモン）が中国で開催される世界大会への招待チケットを手にした。

■神南のストリートでグラフィティ！？

本ブランドのデザイナーである、フィリップ・ランバン本人がこのイベントのためにLAから来日。会場1階の駐車場に設置された巨大なキャンバスにリアルタイムでペイントを披露し、ブランドのアート性を発信した。街を歩く人々の多くが足を止め、アートを鑑賞したり、フィリップ・ランバン氏との交流を楽しんでいた。

■カルチャーの奥深さを学ぶ！JUICE学園 特別授業！

ヒップホップの五大要素の一つである「KNOWLEDGE（知識）」を高め合うスクール「JUICE学園」の特別授業が開講。日本のブレイキンシーンを牽引してきたDJ MAR SKI（マースキー）によるヒップホップ、ブレイキンの歴史解説や、ヒップホップ好きイングリッシュティーチャーTARO（タロー）による講義を実施。ヒップホップカルチャーの奥深さに触れた。

■伝説の一夜！AK THE SAVIOR×Leon Fanourakis参加のアフターパーティー

アフターパーティーには、メディア関係者、インフルエンサー、アンバサダーなど、日本のストリートシーンを牽引するキーマン約80名が来場。

ステージ上ではブレイキンバトルや、フリースタイルバスケットボールの圧巻のパフォーマンスなどが行われ、会場は大盛り上がり。

さらにパーティーのラストではニューヨーク・ブルックリンをレペゼンするアーティスト、AK THE SAVIOR（エイケイ・ザ・セイヴィアー）が登場。日本を代表するラッパー・Leon Fanourakis（レオン・ファノラキス）と、この日限りのスペシャルコラボライブを行い、会場は最高潮の熱気に包まれた。

【開催概要】

名称：Philip Lumbang JAM（Step Into The 5th Elements of HIPHOP）開催日：2026年3月22日（日）会場：SLOTH JINNAN（東京都渋谷区神南1-14-7）主催：Philip Lumbang／ハワード株式会社協力：FOUND NATION https://www.instagram.com/foundnation_officialFNMD ltd. https://www.fnmd-ltd.comROOTS https://www.instagram.com/roots_daytodaySPIN CONTROL https://www.instagram.com/thespincontrol