テレビ東京は29日午後6時半から『二度見したくなる！スポーツ衝撃プレーGP』を放送する。【番組カット】豪華！大谷翔平を語る中田翔＆伊集院光番組では、あらゆるスポーツの衝撃プレーの中から、思わず「二度見」したくなる決定的な瞬間を厳選。WBC、MLB、プロ野球、オリンピック、サッカー、バスケットボール、卓球などさまざまな競技のなかで生まれた “スーパープレー ” の数々を紹介する。さらにプレーを生んだアスリー