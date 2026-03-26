中田翔、大谷翔平を語る「ムカつきますよね！」実家で開催した決起集会の貴重映像も公開 29日放送『二度見したくなる！スポーツ衝撃プレーGP』

中田翔、大谷翔平を語る「ムカつきますよね！」実家で開催した決起集会の貴重映像も公開 29日放送『二度見したくなる！スポーツ衝撃プレーGP』