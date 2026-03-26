中田翔、大谷翔平を語る「ムカつきますよね！」実家で開催した決起集会の貴重映像も公開 29日放送『二度見したくなる！スポーツ衝撃プレーGP』
テレビ東京は29日午後6時半から『二度見したくなる！スポーツ衝撃プレーGP』を放送する。
【番組カット】豪華！大谷翔平を語る中田翔＆伊集院光
番組では、あらゆるスポーツの衝撃プレーの中から、思わず「二度見」したくなる決定的な瞬間を厳選。WBC、MLB、プロ野球、オリンピック、サッカー、バスケットボール、卓球などさまざまな競技のなかで生まれた “スーパープレー ” の数々を紹介する。
さらにプレーを生んだアスリート本人へのインタビューや、対戦相手や指導者、関係者などの当事者への取材によって、その舞台裏や背景にも迫る。二度見ることで見えてくる新たな発見も楽しめるスポーツバラエティの第3弾となっている。
放送日である3月29日は、大谷翔平が日本プロ野球（NPB）、メジャーリーグの両方で初出場を果たしたまさに「デビュー記念日」。この記念すべき日に合わせて、番組スタッフが大谷のプロ13年間1700試合の全プレーの中から“二度見したくなるプレー”を厳選して放送する。
先頭打者ホームラン全27本から選ぶランキングや、超絶プレーを集めた神ワザランキングを発表。さらに全1294奪三振を分析し、決め球となった球種のランキングも紹介する。
「オオタニサ〜ン」をはじめとした現地の実況によるユニークでちょっとおかしな「日本語実況」にスタジオは大盛り上がり。鈴木誠也、森下翔太、佐藤輝明らWBC戦士やメジャーリーガーたちが語る大谷翔平の“アンビリーバボー”なプレーも公開する。
年間2400時間に及ぶ独自取材をもとに、本人の証言やチームメート、関係者へのインタビューをもとに迫った二度見プレーの舞台裏、新たに発見した真実にも注目。これを見れば大谷の“異次元ぶり”がよくわかる衝撃映像を余すことなく放送する。
今回のアスリートゲストはWBC元日本代表であり、北海道日本ハムファイターズで大谷とチームメイトだった中田翔。間近で見てきたからこそ語れる大谷のすごさや貴重なエピソードが明かされる。
プレーのみならず私生活においても隙のない後輩に「文句のつけようがないところが、ムカつきますよね！」と笑顔で本音をこぼす場面も。中田が2016年日ハム時代に開催した決起集会の貴重映像も公開。会場は中田の実家だった。初々しい大谷翔平の姿にも注目だ。
北京オリンピック女子カーリング銀メダリストの吉田知那美と藤沢五月が「1万回投げてもできないミラクルショット」と振り返った伝説プレーや、前田健太が野球人生で最も感動したダルビッシュ有との秘話など、本人の証言によって初めて明るみに出る二度見プレーに隠された真実にも注目だ。
そのほか、劇団ひとりが大好きな“ブザービート”や、ラグビーの真剣勝負の中で思わず笑っちゃうポロリの瞬間など思わず見返したくなるシーンをたっぷり届ける。
■中田翔 コメント
――印象に残った二度見シーンは
大谷選手のすごい映像ももちろん印象にありましたが、大谷選手の人間味、優しさあふれたあの感動的なシーンが見られたのはよかったですね。
――この番組の見どころ
劇団ひとりさんもスポーツを知らない中で、「これどうなの？ああなの？」とおっしゃっているところもありますし、アスリートからしたら「これ知らないんだ！」ということを（ひとりさんが）知らなかったのがすごく面白かったです。そしてそれに対して的確に説明している伊集院さんが素晴らしかったですね。いろんな人に、伊集院さんの解説も込みで見てもらいたいです。
【番組カット】豪華！大谷翔平を語る中田翔＆伊集院光
番組では、あらゆるスポーツの衝撃プレーの中から、思わず「二度見」したくなる決定的な瞬間を厳選。WBC、MLB、プロ野球、オリンピック、サッカー、バスケットボール、卓球などさまざまな競技のなかで生まれた “スーパープレー ” の数々を紹介する。
さらにプレーを生んだアスリート本人へのインタビューや、対戦相手や指導者、関係者などの当事者への取材によって、その舞台裏や背景にも迫る。二度見ることで見えてくる新たな発見も楽しめるスポーツバラエティの第3弾となっている。
先頭打者ホームラン全27本から選ぶランキングや、超絶プレーを集めた神ワザランキングを発表。さらに全1294奪三振を分析し、決め球となった球種のランキングも紹介する。
「オオタニサ〜ン」をはじめとした現地の実況によるユニークでちょっとおかしな「日本語実況」にスタジオは大盛り上がり。鈴木誠也、森下翔太、佐藤輝明らWBC戦士やメジャーリーガーたちが語る大谷翔平の“アンビリーバボー”なプレーも公開する。
年間2400時間に及ぶ独自取材をもとに、本人の証言やチームメート、関係者へのインタビューをもとに迫った二度見プレーの舞台裏、新たに発見した真実にも注目。これを見れば大谷の“異次元ぶり”がよくわかる衝撃映像を余すことなく放送する。
今回のアスリートゲストはWBC元日本代表であり、北海道日本ハムファイターズで大谷とチームメイトだった中田翔。間近で見てきたからこそ語れる大谷のすごさや貴重なエピソードが明かされる。
プレーのみならず私生活においても隙のない後輩に「文句のつけようがないところが、ムカつきますよね！」と笑顔で本音をこぼす場面も。中田が2016年日ハム時代に開催した決起集会の貴重映像も公開。会場は中田の実家だった。初々しい大谷翔平の姿にも注目だ。
北京オリンピック女子カーリング銀メダリストの吉田知那美と藤沢五月が「1万回投げてもできないミラクルショット」と振り返った伝説プレーや、前田健太が野球人生で最も感動したダルビッシュ有との秘話など、本人の証言によって初めて明るみに出る二度見プレーに隠された真実にも注目だ。
そのほか、劇団ひとりが大好きな“ブザービート”や、ラグビーの真剣勝負の中で思わず笑っちゃうポロリの瞬間など思わず見返したくなるシーンをたっぷり届ける。
■中田翔 コメント
――印象に残った二度見シーンは
大谷選手のすごい映像ももちろん印象にありましたが、大谷選手の人間味、優しさあふれたあの感動的なシーンが見られたのはよかったですね。
――この番組の見どころ
劇団ひとりさんもスポーツを知らない中で、「これどうなの？ああなの？」とおっしゃっているところもありますし、アスリートからしたら「これ知らないんだ！」ということを（ひとりさんが）知らなかったのがすごく面白かったです。そしてそれに対して的確に説明している伊集院さんが素晴らしかったですね。いろんな人に、伊集院さんの解説も込みで見てもらいたいです。