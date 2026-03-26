今日26日は天気が回復に向かう九州から東海で花粉の飛散量が多くなるでしょう。福岡で「極めて多い」、名古屋で「非常に多い」飛散となりそうです。一方、東京はぐずついた天気で「やや多い」レベルでしょう。九州から関東ではヒノキ花粉が4月上旬にかけてピークで、27日(金)以降も「極めて多い飛散」の所がありそうです。今日26日雨上がりで九州〜東海は大量飛散も今日26日は、九州から東海は天気が回復に向かうでしょう。雨上