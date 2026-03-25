鹿児島市の鹿児島大学では卒業式が行われ、卒業生2465人が門出の日を迎えました。式では、卒業生の代表に学位記が授与され、井戸章雄学長が「たった一度だけ与えられた人生を、溢れるくらいの豊かさで満たしてください」とはなむけの言葉を送りました。卒業生を代表して、医学部保健学科4年の渡部真衣さんが答辞を述べました。（卒業生代表・渡部真衣さん）「鹿児島大学で得た数多くの学びと素晴らしい出会いにより人として成