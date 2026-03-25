岡山地方気象台はきょう（25日）、岡山で「サクラの開花」を観測したと発表しました（岡山後楽園の標本木ソメイヨシノ）。 【写真を見る】【速報】岡山でも「サクラの開花」を発表岡山地方気象台平年より3日早く後楽園の標本木 平年より3日早く、去年より3日早い開花です。