モデル、実業家で２人の息子を育てるシングルマザー、紗栄子が２４日深夜、自身のＳＮＳを更新。昨年、モデルデビューした長男・道休蓮がこの日、１８歳の誕生日を迎え、友人も一緒に祝ったことを明かした。紗栄子は２００７年１１月にダルビッシュ有と結婚し、０８年に２１歳で長男を出産。１０年２月に次男（１６）も授かったが、１２年１月に離婚成立を発表した。ＳＮＳでは「今日は長男ＲＥＮの１８歳のお誕生日でした