【テレ東 3月29日（日）夜6時30分】二度見したくなるスポーツ衝撃プレーGP｜大谷翔平 プロ13年1700試合から選ぶミラクル二度見プレーランキング！ ドジャース移籍3年目の大谷翔平がスプリングキャンプで見せたのは、フィールド外でも際立つ存在感。英語での受賞スピーチを受けた"通訳失業"ジョークにユーモアで応じ、記者陣を笑わせる機転を披露した。 怪我なく迎えた充実のオ