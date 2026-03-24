元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）が24日放送のNHK「MLBにハマる！2026開幕スペシャル」（後7・30）に生出演。今季、西武からアストロズに移籍した今井達也（27）の1年目の勝利数をズバリ予想した。五十嵐氏が絶賛するのが、今井のウイニングショットであるスライダー。「スライダーといえば、横に曲がるイメージですけど、今井投手のスライダーは結構、縦に落ちる。打者に曲がると見せかけて曲がらない。アメリカの投手