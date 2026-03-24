スバルが新型「ハッチバック」実車公開！スバルは2026年3月21日に行われたENEOS スーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONEの開幕戦「もてぎスーパー耐久」にて、今シーズンから投入する新たな開発車両「SUBARU HIGH PERFORMANCE X Version II（スバル ハイパフォーマンスエックス バージョンツー、以下ハイパフォーマンスX バージョンII）」の詳細仕様を公開しました。同社がスーパー耐久シリーズ（S耐）のST-Qクラ