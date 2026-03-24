スバルが新型「ハッチバック」実車公開！

スバルは2026年3月21日に行われたENEOS スーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONEの開幕戦「もてぎスーパー耐久」にて、今シーズンから投入する新たな開発車両「SUBARU HIGH PERFORMANCE X Version II（スバル ハイパフォーマンスエックス バージョンツー、以下ハイパフォーマンスX バージョンII）」の詳細仕様を公開しました。

同社がスーパー耐久シリーズ（S耐）のST-Qクラスへ投入するこの新型マシンは、「ジャパンモビリティショー2025」で公開されたコンセプトカー「Performance-B STI concept」の設計思想を基に開発。そこには「もっと気軽に愉しめるクルマ」の実現に向け、スバルが保有する技術資産を活用し、レース環境で走行性能を徹底的に鍛え上げるという目的があります。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの「新型ハッチバック」です！（30枚以上）

大きな変更点として、ボディタイプを従来のセダンからハッチバックへと変更。これに伴い、車体骨格の段階から設計が見直されました。

これまでの参戦車両は、市販される量産車のホワイトボディをそのまま使用し、高グリップな競技用タイヤでの走行負荷を確認しながら補強パーツを追加していく手法を用いていました。

対して今回の新型マシンは、蓄積された解析技術を活かし、ホワイトボディの状態から剛性バランスを作り直している点が大きな特徴となっており、伊藤奨チーム監督は「フロントタイヤから発生した力をしっかりリアタイヤまで、遅れなく、均一に、線形に力を使えるというところに着目しました」と語ります。

ボディを通るよりも早くリアタイヤに力を伝え、効率よくコーナリングフォースを得ることを意識し、サイドシルやシャシ周りへの補強を実施。

タイヤからの入力がサイドシルへ伝播するのを抑制しつつ、ストラット部分の剛性を高めることで、ドライバーのステアリング操作に対して車両が遅滞なく反応する特性を持たせました。

さらに、ストラットタワーやサスペンションアームの配置を変更して適切なジオメトリーを構築し、トレッドの拡幅化も実施しています。

外装部品の設計においては、セダン形状と比較して空力面で不利となるハッチバックの特性を補うため、社内の複数部署が連携して開発にあたりました。

伊藤監督が「特徴的なのはリアウィングと、リアのクォーターガラスにあるダクトです」と述べる通り、リアウィングは航空宇宙カンパニーとの共同開発によるもので、素材には再生カーボン（CFRP）を使用。また、リアのクォーターガラス部分に設けられたダクトは、リアデファレンシャルのクーラーへ冷却風を導くための専用装備です。

この部品は、社内の技能五輪選手が金属板を叩き出し、一枚の部品として作り上げた力作。フロントフェンダー上部の3連ダクトも、タイヤハウス内の圧力とボンネット内の熱気を効率よく排出する役割を担います。

床下の空気流路を最適化するディフューザーの開発には、空力を専門とする部署も参画しました。

風洞実験施設を用いた検証も頻繁に行われるようになり、まさに全社的な協力体制のもとで空力性能の向上が図られています。

異次元の「曲がる四駆」を実現する秘策とは

パワーユニットは、先代から引き続きFA24型の2.4リッター水平対向直噴ターボエンジンを搭載。

各部の緻密なチューニングにより、最高出力364馬力、最大トルク475Nmを発生させ、市販モデルを大きく上回る性能を確保しました。

「今後このエンジンに関しては、インタークーラーや強度アップも踏まえ、より出力を狙いながら環境性能も両立し、トータルとして速いユニットにしていきたい」と、伊藤監督はさらなる展望を示しています。

駆動系には6速MTを組み合わせ、AWDシステムのセンターデフ（DCCD）における前後トルク配分を、従来の41対59から34対66というリア偏重の設定に変更。これにより、ステアリングの舵角を抑えつつ、早いタイミングでアクセルを踏み込める車両特性を実現しました。

スバル「ハイパフォーマンスX バージョンII」

リアデファレンシャルには、部品メーカーと共同開発した電子制御LSDを装備。スバル独自のフィードフォワード制御とメーカー側のフィードバック制御を融合させることで、「より良いシナジーを生み出し、扱いやすくかつ速い、曲がるクルマを目標に作っております」と語る通り、極めて高い旋回性能を持つAWDシステムが構築されています。

室内空間においても、レース中の操作性を高めるための工夫が随所に施されました。伊藤和広選手、山内英輝選手、井口卓人選手、花沢雅史選手ら4名のドライバーによるスイッチ操作頻度をデータ化。

使用頻度の高いボタンをステアリング周辺などの操作しやすい位置へ集約し、確実な操作環境を整えることでドライバーの安心感に繋げています。

センターのスイッチパネルには、再生カーボンを含有した樹脂材を採用しました。

あわせて、徹底した軽量化と重量配分の見直しも行われ、新型マシン専用にワイヤーハーネスを新規製作し、単体で約10kgの軽量化を達成。

さらに、従来はボンネット内に配置されていたバッテリーやヒューズボックスを助手席の足元へ移設することで、ヨー慣性の低減と前後重量配分の最適化を図っています。

使用する燃料には、エタノールを20％混合したENEOS製の低炭素燃料（E20）を引き続き採用。過酷な環境下での燃焼データ収集が継続されます。

このプロジェクトは、技術開発と並行してエンジニアの人材育成を重要な目的としています。

本井雅人チーム代表は、「スバルには専用のテストドライバーがいません。エンジニアが自ら乗り、データを取って解析するというプロセスを完結させることが強みです」と説明。この思想は「スバルドライビングアカデミー（SDA）」の成り立ちにも通じており、多様な技術部門のメンバーが車全体を俯瞰して開発に取り組む環境が提供されています。

テスト走行を終えた井口選手は、一から作り上げたことで車体がしっかりしており、空力の効果も実感できるとその仕上がりを高く評価。山内選手も、操作に対する車両の反応が早く、運転しやすい特性に仕上がっていると手応えを口にしました。

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今後はディーラーメカニックの参加も予定されており、企業全体の活動としてさらなる広がりを見せていくことでしょう。

本井代表が「このレースで得た知見や技術を車両本体の開発に生かすのは当然として、走りの楽しみを広げるパーツ開発や、スバルのパフォーマンスシーンの盛り上げに繋げていきたい」と述べる通り、モータースポーツの現場で得た経験が、次世代の市販モデルへと還元される体制が着実に強化されています。