テデスキ・トラックス・バンド（Tedeschi Trucks Band）が通算6作目のスタジオ・アルバム『Future Soul』をリリース。多彩な音楽的要素が溶け込んだ会心作について、荒野政寿（シンコーミュージック）に解説してもらった。昨年デレク・トラックスにインタビューした際、すでにテデスキ・トラックス・バンド（以下TTB）の新しいスタジオ・アルバムが完成済みで、2026年にリリースすることをいち早く教えてくれた。その時デレクが興