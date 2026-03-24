俳優の伊勢谷友介（49）が、フジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜深0：55）のTVerオリジナルエピソードに出演。大麻所持によって逮捕された当時の心境を激白した。【写真】両耳＆あごにピアスを付けた伊勢谷友介の最新ショット今回伊勢谷を占ったのはホロスコープ占い師・彌彌告(みみこ)氏。恋愛、結婚に加え、過去の転機について占いからひも解いた。その中で彌彌告氏は「2019年の6月からガタガタガ