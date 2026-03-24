日本テレビ系で放送中の『冬のなんかさ、春のなんかね』で主演を務める杉咲花がクランクアップを迎えた。 参考：今泉力哉監督が杉咲花に託した全幅の信頼『冬のなんかさ、春のなんかね』インタビュー 本作は、主演の杉咲と監督・脚本の今泉力哉のタッグで贈る、“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。 杉咲が演じた文菜は、小説家としてこれまでに2冊の小説を出版し、現在3冊目を執筆中。執