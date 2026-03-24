見頃を迎えた日本カタクリ＝２０日、相模原市緑区の城山かたくりの里カタクリ（ユリ科）の関東有数の群生地で「かながわ花の名所１００選」にも選ばれている「城山かたくりの里」（相模原市緑区川尻）で、薄紫色の日本カタクリが見頃を迎えている。例年より１週間ほど早く開花し、今月末ごろまで楽しめるという。