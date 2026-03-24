【モデルプレス＝2026/03/24】タレントの辻希美が3月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんがソファに座る姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】38歳5児のママタレ「サイズ感たまらない」クッションより小さい0歳5子の姿◆辻希美、夢空ちゃんのソファお座りショット公開辻は、「きゃわわ」とピンクのハートの絵文字と共に夢空ちゃんの写真を投稿。白いダブルサイズのソファの中央にちょこんと座