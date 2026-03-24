日本テレビ系クイズ番組『クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？賞金1000万SP』（後8：00〜後9：54）が、きょう24日に放送される。【番組カット】「西尾にも賞金を獲らせてあげたい！」羽鳥慎一アナ同番組では、小学生の教科書、参考書からクイズを出題。挑戦者は、11問連続で正解すれば1000万円の賞金が獲得できる超プレッシャー・クイズショーとなる。同局系列で放送されている『一茂×かまいたち ゲンバ』でおなじみの長