“最強タッグ”伊沢拓司＆宇治原史規、『小5クイズ』再挑戦 長嶋一茂＆かまいたち、羽鳥慎一＆藤井貴彦も
日本テレビ系クイズ番組『クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？賞金1000万SP』（後8：00〜後9：54）が、きょう24日に放送される。
【番組カット】「西尾にも賞金を獲らせてあげたい！」羽鳥慎一アナ
同番組では、小学生の教科書、参考書からクイズを出題。挑戦者は、11問連続で正解すれば1000万円の賞金が獲得できる超プレッシャー・クイズショーとなる。
同局系列で放送されている『一茂×かまいたち ゲンバ』でおなじみの長嶋一茂＆かまいたち（山内健司、濱家隆一）が登場。インテリコメンテーターを務め、博識な長嶋と、父は元・小学校の校長先生で、教員免許を持つ山内、芸能界屈指の頭の回転の速さで、ひらめきの濱家は、バランスの取れたチームワークで、怒濤の快進撃を見せる。
前回、最終問題で惜しくも敗退した元・同局アナウンサーの同期コンビ、羽鳥慎一アナ＆藤井貴彦アナがリベンジ参戦する。羽鳥アナは昨年9月、武田真一とのコンビで1000万円を獲得したクイズ実力者。藤井アナは夜のニュース『news zero』のメインキャスターを務め、過去には『news every.』に14年間出演するなど、長年にわたり報道キャスターを務める超知識人。この日が誕生日の羽鳥アナに“全問正解”という名のプレゼントを贈ることができるのか。同期を思いやる2人で力を合わせ、1000万円獲得を目指す。
さらに、令和最強のクイズ王、東大卒・伊沢拓司と平成最強のクイズ王、京大卒・宇治原史規が再び夢のタッグを組む。前回、悔しすぎる結果に終わった最強タッグが、今回は王者のプライドをかけ、超本気モードで参戦。驚異の知識量と推理力が、まさに2倍の“伊沢＆宇治原”最強コンビは、今度こそ全問正解し、1000万円を獲得できるのか。
また、今年度、“助っ人”として大人たちのピンチを救ってくれた小学5年生「あきと」「えな」「かいなる」「こうた」「ここ」の5人が今回で番組を卒業する。
【番組カット】「西尾にも賞金を獲らせてあげたい！」羽鳥慎一アナ
同番組では、小学生の教科書、参考書からクイズを出題。挑戦者は、11問連続で正解すれば1000万円の賞金が獲得できる超プレッシャー・クイズショーとなる。
同局系列で放送されている『一茂×かまいたち ゲンバ』でおなじみの長嶋一茂＆かまいたち（山内健司、濱家隆一）が登場。インテリコメンテーターを務め、博識な長嶋と、父は元・小学校の校長先生で、教員免許を持つ山内、芸能界屈指の頭の回転の速さで、ひらめきの濱家は、バランスの取れたチームワークで、怒濤の快進撃を見せる。
さらに、令和最強のクイズ王、東大卒・伊沢拓司と平成最強のクイズ王、京大卒・宇治原史規が再び夢のタッグを組む。前回、悔しすぎる結果に終わった最強タッグが、今回は王者のプライドをかけ、超本気モードで参戦。驚異の知識量と推理力が、まさに2倍の“伊沢＆宇治原”最強コンビは、今度こそ全問正解し、1000万円を獲得できるのか。
また、今年度、“助っ人”として大人たちのピンチを救ってくれた小学5年生「あきと」「えな」「かいなる」「こうた」「ここ」の5人が今回で番組を卒業する。