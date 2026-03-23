俳優の鈴木亮平が23日、自身のインスタグラムを更新。主演を務めるドラマ『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）のオフショットを公開した。【写真】まさかの展開が相次いだ『リブート』第9話鈴木は「第9話、ありがとうございました。来週の最終回。期待していてください」とつづり、戸田恵梨香との2ショットを投稿した。本作で鈴木は刑事の儀堂歩に“リブート”した早瀬陸を、戸田は幸後一香に“リブート”した早瀬夏海を演じ