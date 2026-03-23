【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの目黒蓮をモチーフにした限定デザインTo-Go Bagなどが当たる『午後の紅茶 春のTo-Go Bag プレゼントキャンペーン』が、3月23日から4月17日（23時59分）まで期間限定で開催される。 ■イラストは「午後の紅茶」のシンボル“アンナ・マリア夫人”のロゴ風 キャンペーンでは、対象となる「キリン 午後の紅茶」のペットボトル商品を5本以上購入し応募すると、抽