冨安健洋と板倉滉が所属するアヤックスは、現地３月22日に開催されたエールディビジの第28節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトと敵地で対戦。１−１で引き分けた。この試合の71分にアクシデントが発生。左SBで先発した冨安が、ピッチに座り込んだのだ。右太もも裏をさすりながら、首を横に振った27歳はこのまま交代となった。長い右ひざの怪我から復活し、この３月シリーズで１年９か月ぶりの日本代表復帰を果た