「うおー！」「泣けるほど嬉しい朗報来た」日本サッカー界にまた悲報か→深夜に飛び込んできた“吉報”にネット歓喜「一瞬心臓止まった」
冨安健洋と板倉滉が所属するアヤックスは、現地３月22日に開催されたエールディビジの第28節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトと敵地で対戦。１−１で引き分けた。
この試合の71分にアクシデントが発生。左SBで先発した冨安が、ピッチに座り込んだのだ。右太もも裏をさすりながら、首を横に振った27歳はこのまま交代となった。
長い右ひざの怪我から復活し、この３月シリーズで１年９か月ぶりの日本代表復帰を果たしていただけに、ファンは騒然。再離脱を懸念する声が上がった。
だが、大きな問題はないようだ。アヤックスの専門メディア『AJAX SHOWTIME』によれば、オスカル・ガルシア監督は試合後、「怪我はしていない。彼は長い間プレーしてこなかった。今は60分はプレーできるが、65分後にはもう続けられないと感じている」とコメント。「日本代表に合流できるか？」との問いには「そう思う」と答えている。
この報に日本のファンは安堵。インターネット上では次のような声が上がった。
「よかったー」
「怪我じゃない」
「怪我じゃないらしくてほんとに良かった」
「監督が言うてるんやし大丈夫やな」
「うおー！この言葉を信じる！」
「膝も曲げてたし問題ないとは思ってましたが監督からのお話があったなら安心」
「足を攣った程度のようで一安心」
「泣けるほど嬉しい朗報来た」
「一瞬心臓止まったけど大丈夫そうで良かった」
無事に日本代表へ合流できるのを祈りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】冨安がピッチに座り込んだシーン。上田と話す場面も
この試合の71分にアクシデントが発生。左SBで先発した冨安が、ピッチに座り込んだのだ。右太もも裏をさすりながら、首を横に振った27歳はこのまま交代となった。
長い右ひざの怪我から復活し、この３月シリーズで１年９か月ぶりの日本代表復帰を果たしていただけに、ファンは騒然。再離脱を懸念する声が上がった。
この報に日本のファンは安堵。インターネット上では次のような声が上がった。
「よかったー」
「怪我じゃない」
「怪我じゃないらしくてほんとに良かった」
「監督が言うてるんやし大丈夫やな」
「うおー！この言葉を信じる！」
「膝も曲げてたし問題ないとは思ってましたが監督からのお話があったなら安心」
「足を攣った程度のようで一安心」
「泣けるほど嬉しい朗報来た」
「一瞬心臓止まったけど大丈夫そうで良かった」
無事に日本代表へ合流できるのを祈りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】冨安がピッチに座り込んだシーン。上田と話す場面も