◇オープン戦ソフトバンク5―5広島（2026年3月22日マツダスタジアム）ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が22日、オープン戦最終試合となった広島戦（マツダ）の試合後、開幕1軍に内定していた笹川吉康外野手（23）の2軍降格を決めた。1点リードの9回2死一塁、右翼の守備で打球を後逸し、引き分けとされた緩慢プレーを問題視。パ・リーグ3連覇に向けた開幕戦へ、士気の下がるワンプレーを許さなかった。雨が降っていた