人気格闘家の皇治が２１日、自身のＸを更新。「皇治動きます。あー大人しいしとってもモテてしゃーない」と綴り、反響を呼んでいる。皇治を巡っては、２０日に開催された格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」でＲＩＺＩＮ戦士の芦澤竜誠に２回ＫＯ勝利した井原良太郎が次もＲＩＺＩＮ選手に照準を定める中で、同イベントの社長、朝倉未来が「次は皇治選手きてほしい」と語ったことでその動きが注