アグレッシブな戦術が話題を呼んでいる。槙野智章監督が率いる藤枝MYFCは３月21日、J２・J３百年構想リーグの第７節で、三浦知良が加入した福島ユナイテッドFCと敵地で対戦。59歳のカズはベンチ入りするも出番なしに終わったなか、３−０から３−３に追いつかれたが、PK戦を５−３で制した。注目を集めているのは、終盤の駆け引きだ。藤枝は３−２で迎えた87分に自陣ゴール前でFKを与えた。するとその際、相手キッカーがボ