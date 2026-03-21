◇オープン戦ドジャース 10―6 パドレス（2026年3月20日アリゾナ州グレンデール）ドジャースの山本由伸投手（27）が20日（日本時間21日）、パドレスとのオープン戦に先発し、5回68球で3安打1四球7三振無失点と好投。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）後の初実戦で、2年連続開幕投手を務める26日（同27日）のダイヤモンドバックス戦へ弾みをつけた。試合後、「いろいろ試したいことも試せましたし、立ち上がりも