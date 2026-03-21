豪邸が話題になっているタレント・鈴木奈々が19日、自身のインスタグラムを更新。寝室のクローゼットの写真を投稿し、スケールの大きさが反響を呼んでいる。 【写真】壁一面にど～んスケールが違うクローゼットさすが3億円豪邸 2021年に離婚し茨城を離れ、都内に居を構えた鈴木。「私の寝室にあるクローゼットです」と紹介し、壁一面の超ビッグサイズの収納を披露。ハンガー