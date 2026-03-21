“東武初”なパンタグラフが特徴の11267編成鉄道博物館（埼玉県さいたま市）は東武博物館（東京都墨田区）との連携企画の第2弾として、2026（令和8）年3月23日（月）より東武鉄道の10030型11267編成を展示するイベントを開催します。【画像】これが東武10030型「11267編成」展示に合わせたイベントの概要です東武10030型は1988（昭和63）年に初就役。1983（昭和58）年に登場した東武10000系のマイナーチェンジ版に当たる車両で