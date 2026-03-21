女性タレントのキャリアは短い――そんな言葉は、かつて芸能界では半ば常識のように語られていた。しかし令和の今、その前提は少しずつ崩れ始めているのかもしれない。プロデューサーとして活動するMEGUMIをはじめ、女性タレントたちは新しい「第二のキャリア」を切り開きつつある。（フリーライター鎌田和歌）かつてグラビアタレントとして活躍40代で美容本が大ヒットしたMEGUMIかつて女性タレントの旬は短いと思われていた。