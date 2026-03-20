謎解きクリエイターの松丸亮吾（30）が17日、自身のインスタグラムを更新。鍛え上げた肉体美を披露した。【写真】「無料で公開していいレベルじゃない」鍛え上げた“肉体美”を披露した松丸亮吾松丸は「コツコツ続けている #筋トレ の成果が出てきてる気がする」とつづり、鏡越しに撮影した上半身裸の自撮りショットをアップ。引き締まった腹筋や胸筋が際立つ姿を披露した。無駄のない筋肉が印象的で、日々のトレーニングの成