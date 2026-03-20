【モデルプレス＝2026/03/20】水卜麻美アナウンサーが総合司会を務める日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（毎週月〜金あさ5時50分〜9時／※一部地域を除く）より、番組リニューアルにともない新曜日パーソナリティーと新ロゴなどが発表された。【写真】Snow Man阿部亮平、色気漂う姿◆「ZIP！」リニューアルで新ロゴなどパワーアップ本番組が、3月30日の放送からリニューアルする。新出演者・新コーナー・新ロゴ・新セットとパワ