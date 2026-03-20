ロージークロニクル＠池袋サンシャインシティ噴水広場 ロージークロニクルが18日、池袋サンシャインシティ噴水広場で3rdシングル 『Misery〜愛の天秤〜／なんとかなるでしょ』の発売記念イベントを開催した。本レポートは15時30分から行われた1回目の模様をレポートする。【写真】ロージークロニクル、噴水広場で熱いパフォ昨年メジャーデビューし、イベント翌日の19日にはデビュー１周年を迎えるロージークロニク