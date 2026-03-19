【囚われの剣姫 “シルファ=ラングリス”】 10月 発売予定 価格：25,300円 箱入り娘は、フィギュア「囚われの剣姫 “シルファ=ラングリス”」を10月に発売する。価格は25,300円。 本商品は「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」よりサルーム城のメイド「シルファ=ラングリス」を約1/6スケールフィギュア化したもの。 絶望的な状況に追い