物価高が続いており、食費を節約するために自炊をしている人は多いと思います。一方で、節約するためにスーパーで野菜や肉類、魚介類などを大量に購入したものの、使い切れずに余らせてしまった経験はありませんか。冷蔵庫で保存しているときに腐ってしまい、泣く泣く捨てなければならないケースも珍しくありません。【要注意】「えっ…知らなかった」これがスーパーの利用時にやってはいけない“NG行為”です！どのように工