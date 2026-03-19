【モデルプレス＝2026/03/19】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、3月21日発売の『VOCE』5月号Special Edition（講談社）の表紙に登場する。【写真】32歳人気アイドル、大好きな苺頬張る“美しすぎる”横顔◆山田涼介、“美しすぎる顔面”徹底解剖山田が約1年ぶりに『VOCE』の表紙に登場。カバービューティでは「山田涼介になりたい」をテーマに100問100答を実施。スキンケアからライフスタイルまで、山田の美の秘訣を徹底的に深掘りする