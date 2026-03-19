【4R】今回はチャレンジ、ガールズ、A級の3本立て。序盤のチャレンジは三神遼矢が注目株だ。類いまれなスプリント力を武器に鳴り物入りで127期を卒業。すでにナショナルチームに所属し、競輪、競技の二足のわらじを履くエリートだ。豊橋→伊東で連続完全V。初挑戦の小倉バンクでA級特別昇班にアタックする。「伊東の後、W杯に参加。特班できるよう予選から集中」。初日は田崎がマークするが果敢な野見が番手にハマるケースも