【(C)EASL】 チーム黎明期「当時からアジア制覇を掲げていました」 琉球ゴールデンキングスにとって今回のバイウィークはいつもと違うものとなった。桶谷大ヘッドコーチが日本代表を率いることになり、その間は穂坂健祐とアンソニー・マクヘンリーの両アシスタントコーチが練習を引っ張った。桶谷ヘッドコーチは「本当に雰囲気も良く、しっかり行き届いた練習を