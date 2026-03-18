かつて成田国際空港の玄関口だった駅の現状がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】隠れた人気スポット、東成田駅「あの……ここって本当に成田空港ですか…………？怖すぎるんですけど………」とその模様を紹介したのは鯨類学VTuberとして活動する北瀬みくじさん（@Kitase394）。北瀬さんが降り立った人気のない駅は東成田駅（千葉県成田市）。1978年に成田国際空港の敷地内にターミナル駅「成田空港駅」として開設されたもの