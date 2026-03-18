チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）セカンドレグが17日に行われ、マンチェスター・シティ（イングランド）とレアル・マドリード（スペイン）が対戦した。マンチェスター・シティはリーグフェーズを8位で終え、ラウンド16へストレートイン。一方で、レアル・マドリードはリーグフェーズを9位で終え、あと一歩のところで決勝トーナメントプレーオフに回ったが、同ステージではベンフィカ（ポルト