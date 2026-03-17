恋愛では、どんな関係でもすれ違いや衝突は起こります。大事なのは、その後それとどう向き合うか。そして、男性の本命サインは、そんな時の謝り方にも出るものです。まず自分の非を認める「でも」「だって」と言い訳を並べる前に、自分の非を認めて「ごめん」と言えるのは、２人の関係を守りたいから。男性は本命相手には、責任から逃げません。誤解をそのままにしない２人の間に誤解が生じた際に、話が食い違ったままにせず、きち