言い訳だけで終わらせない。男性の本命サインは“謝り方”に出る
恋愛では、どんな関係でもすれ違いや衝突は起こります。大事なのは、その後それとどう向き合うか。そして、男性の本命サインは、そんな時の謝り方にも出るものです。
まず自分の非を認める
「でも」「だって」と言い訳を並べる前に、自分の非を認めて「ごめん」と言えるのは、２人の関係を守りたいから。男性は本命相手には、責任から逃げません。
誤解をそのままにしない
２人の間に誤解が生じた際に、話が食い違ったままにせず、きちんと説明して相互理解を図ろうとするのは、本気だからです。男性は本命相手には、物事を曖昧にしたままにはしません。
同じミスを繰り返さない
男性は本命女性に対して、非を認めて謝るだけではありません。その後必ず行動を変えようとするでしょう。これも関係を大切にしているからこそで、謝罪の言葉だけで済まさず、行動で証明しようとします。
２人の間に問題が発生した際、男性が非を認め、説明し、行動を変えるといった姿勢があるなら、あなたとの関係を守ろうとしていると見て間違いなし。謝り方も男性の本命サインなのです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼愛情行動だったんだ?! 男性が出す「意外な本命サイン」