体が大きくなっても入りたい！ 箱にハマってジタバタYouTubeチャンネル「こたくん」では、ティッシュの箱に入って遊ぶ子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「箱の中でジタバタする姿がかわいすぎる」の声が続出しました。【画像5枚】「あれ？ 狭いニャ…？」これが、ティッシュ箱にハマる子猫さんです！カワイイ〜♪注目を集めたのは「もーギリギリだと思うけど まだティッシュ箱に入って遊びたい子猫のこたつです」と