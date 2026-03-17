紗栄子さんが自身のTikTokチャンネルに愛用品を紹介する動画を投稿。愛用のリップなども紹介してくれました！【関連記事】紗栄子「無いと生きていけない」顔のみならず全身に使う保湿マスク■リップ動画内に登場したのはこちら！MILK TOUCH/ジェリーフィットティンティッドグロウティント 税込1,760円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見るmilktouch ミルクタッチ | Japan Official(@milktouch_japan)がシェアした投稿ツ