紗栄子さんが自身のTikTokチャンネルに愛用品を紹介する動画を投稿。愛用のリップなども紹介してくれました！

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■リップ

動画内に登場したのはこちら！

MILK TOUCH/ジェリーフィットティンティッドグロウティント 税込1,760円（公式サイトより）

ツヤのある仕上がりが特徴のリップティント！紗栄子さんが使用するのは、14ローズベリーで、ショコラのようなカラーニュアンスシリーズの、クールトーン系ピンクカラー。

紗栄子さんはこちらについて「ベタつかない軽い付け心地のリップ」とテロップで使用感を紹介。続けて「重ね塗りしても重くならないのがお気に入り」「プランパー効果でふっくらもするの」と付け心地やその効果についても言及。

最後には「このローズベリー感が大好き」「どう？可愛いかな？」とコメントしながら微笑んでいました！

■動画もチェック

動画内では、その他に愛用バッグなども紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。

@saeko_nichijyo おすすめのリップ紹介💋💄🫧 #紗栄子の日常 #milktouch #ミルクタッチ #リップ ♬ オリジナル楽曲 - saekono-nichijyo