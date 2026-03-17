すき家（東京都港区）の牛丼チェーン「すき家」が、新商品「旨（うま）だしたけのこ牛丼」を3月24日午前9時から期間限定で販売します。【画像】「おいしそう！」これが《おんたま＆胡麻ダレ》トッピングの商品です！「旨だしたけのこ牛丼」は、だしで味付けしたたけのこを牛丼にトッピングした商品です。柔らかい姫皮の部分とコリコリとした根元の部分を使用することで、たけのこの異なる2つの食感を楽しむことができます。