【くら寿司×アニメ「ハイキュー!!」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾】 実施期間：3月19日～ 無くなり次第終了 くら寿司は、アニメ「ハイキュー!!」とコラボしたオリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾を3月19日より開催する。 くら寿司では、3月6日よりアニメ「ハイキュー!!」とのコラボキャンペーンが実施されている。今回、