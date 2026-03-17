セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、北海道旭川市で人気のご当地グルメ「ホルモンラーメン」をイメージした新商品「辛味噌ホルモンラーメン」を3月18日から発売します。【えっ？】セブンイレブンが…揚げ物“週末限定”日替わりスーパーセール開催！詳細がコレです！新商品は、丁寧に処理し、独自の方法で漬け込むことでうまみを引き出した北海道産ホルモンを使用。みそベースに唐辛子で辛みを加えたうまみの